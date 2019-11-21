На создание российского портала "Википедии" выделили 2 млрд рублей

Для реализации проекта по созданию Большой российской энциклопедии, которая призвана стать российским аналогом "Википедии", необходимо около 2 млрд рублей.

Этот бюджет рассчитан на 33 месяца. По словам редактора научного издательства "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) Сергея Кравец, в работе над проектом будет задействовано 270 человек.

Сообщается, что 150 из них будут из штатных сотрудников издательства. Авторы статей будут получать гонорары.

Презентация проекта нового портала Большой российской энциклопедии состоялась в четверг на конференции в Уфе.

Планируется, что запуск проекта состоится весной 2022 года.

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