Единый портал космической продукции создали в России

Входящая в госкорпорацию "Роскосмос" компания "Главкосмос" создала единый портал продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности. Он объединит более 75 предприятий отечественной космической промышленности.

Портал расположено по адресу trade. glavkosmos.com, там уже доступно 480 товарных наименований. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Поиск и заказ профильной продукции в индивидуальном порядке требует больших затрат времени и труда, заявил глава "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов. Благодаря новому порталу можно будет заказать все необходимые комплектующие централизовано, по системе "одного окна".