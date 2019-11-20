Система ГЛОНАСС лишилась двух спутников за неделю

Уже второй спутник ГЛОНАСС вышел из строя с 16 ноября. Оба космических аппарата работали значительно дольше гарантийного срока.

Информация о том, что спутники отправлены на техническое обслуживание, была опубликована на сайтах информационно-аналитического центра ГЛОНАСС и системы дифференциальной коррекции и мониторинга. Речь идёт о спутниках "Глонасс-М" под номерами 731 и 735, отправленных на ремонт 16 и 20 ноября соответственно. В обоих случаях в качестве причины указано "неисправен".

Ещё два спутника перестали работать в августе этого года (они также функционировали дольше планового срока).

Это значит, что сейчас на орбите остаётся 21 спутник ГЛОНАСС, в то время как для работы системы в любой точке земного шара требуется 24 аппарата. Для эффективного покрытия территории Российской Федерации достаточно и 18 спутников.

Напомним, обновление спутников российской навигационной системы запланировано на следующий год.