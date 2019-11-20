ВЦИОМ разрабатывает искусственный интеллект для проведения опросов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) разрабатывает роботов для проведения массовых опросов по телефону. Прототип уже существует, но его хотят сделать хитрее.

О разработке рассказал 20 ноября директор ВЦИОМ Валерий Федоров, общаясь со студентами. Сейчас, по его словам, искусственный интеллект успевает задать лишь 3-5 вопросов прежде, чем опрашиваемый заметит, что общается не с живым оператором. Зачастую после этого граждане вешают трубку.

Федоров указал, что дальнейшая работа в этом направлении должна позволить роботам успешнее имитировать человека и, соответственно, проводить более длинные и комплексные опросы.

Напомним, корпорация Microsoft в своем исследовании недавно назвала Российскую Федерацию одним из лидеров в сфере практического внедрения искусственного интеллекта, а Владимир Путин заявил, что умение работать с ИИ может стать для госслужащих обязательным.