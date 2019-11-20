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Источник Правда.Ру

Специалисты из регионов дополнят "Большую Российскую энциклопедию"

Наука » Технологии

Специалисты из российских регионов помогут в создании "Большой Российской энциклопедии". Этот научно-образовательный портал призван стать отечественной альтернативой "Википедии".

К работе над материалами по местной тематике хотят максимально плотно подключить специалистов из региональных энциклопедий. Сообществу специалистов проект будет представлен уже 21 ноября, в четверг, тогда же им будет предложен конкретный формат совместной работы, передаёт РИА "Новости".

Окончательная же версия портала будет представлена публике в 2022 году. Как рассказал ответственный редактор "Большой Российской энциклопедии" Сергей Кравец, портал будут дополнять и другие познавательные сервисы — например, "Геохронотоп", благодаря которому пользователи смогут узнать основные характеристики любого искусственного географического объекта в разные временные периоды.

В начале месяца президент Владимир Путин противопоставил российский проект "Википедии" как источнику недостоверной информации.

Напомним, многотомная печатная версия "Большой Российской энциклопедии" выходила в свет с 2004 по 2017 годы.

Темы сергей кравец большая российская энциклопедия
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