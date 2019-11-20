Украина показала лунный модуль-"попрыгун"

Конструкторское бюро "Южное" с Украины представило необычный проект лунного модуля в ходе международного авиасалона в Дубае. Аппарат способен "прилуниться" до трёх раз подряд.

Концептуальный проект, который украинские инженеры назвали "лэнд-хоппером" (то есть "попрыгунчиком"), должен открыть новые возможности для исследования спутника Земли. "Лэнд-хоппер" сможет нести до 150 килограммов полезного груза, а главное — трёхкратно перелетать по Луне на расстояние до 20 километров, каждый раз оставляя оборудование или производя исследования в новой точки — отсюда и название.

В Дубае специалисты КБ "Южное" показали и созданную ими модель аппарата в масштабе 1 к 5.

Напомним, недавно "Ростех" рассказал о планах освоения Луны при помощи следующих поколений потомков" робота FEDOR.