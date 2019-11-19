В образцах фекалий, которые были найдены в останках мамонта, содержались споры бактерий, возраст которых около 40 000 лет. Останки мамонт ранее были найдены в Якутии.
Специалисты смогли оживить некоторые из древних микробов.
По словам исследователей, некоторые микроорганизмы образуют споры, чтобы выживать в самых неблагоприятных условиях.
При благоприятных условиях из спор начнут развиваться клетки. Таким образом можно получить клеточные структуры, которым десятки тысяч лет.
Когда ученые поместили древние бактерии из фекалий мамонта в питательную среду, то обнаружили, что смогли оживить микробы. В результате им удалось получить актинобактерии.
Их могут использовать для производства новых антибиотиков.
Фото: twitter.com
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