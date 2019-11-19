Биологи вернули к жизни 40 000-летние микробов из фекалий мамонта

В образцах фекалий, которые были найдены в останках мамонта, содержались споры бактерий, возраст которых около 40 000 лет. Останки мамонт ранее были найдены в Якутии.

Специалисты смогли оживить некоторые из древних микробов.

По словам исследователей, некоторые микроорганизмы образуют споры, чтобы выживать в самых неблагоприятных условиях.

При благоприятных условиях из спор начнут развиваться клетки. Таким образом можно получить клеточные структуры, которым десятки тысяч лет.

Когда ученые поместили древние бактерии из фекалий мамонта в питательную среду, то обнаружили, что смогли оживить микробы. В результате им удалось получить актинобактерии.

Их могут использовать для производства новых антибиотиков.

Фото: twitter.com