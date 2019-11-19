Россиянам запретят выбрасывать батарейки

Министерство природы России разрабатывает законопроект, согласно которому в стране введут скидки для тех, кто выбрасывает мусор раздельно. Если Госдума примет документ, то использованные батарейки и другие токсичные предметы нельзя будет выкидывать в общий контейнер. Нарушителей будут штрафовать.

"Сразу никого наказывать мы не собираемся. Нужно создать условия, поэтому до конца года ведомство планирует сформировать федеральную схему управления отходами. Пока такой схемы не будем мы не можем строить объекты переработки, сортировки и хранения отходов", - пояснил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

По словам Кобылкина, министерство решило прибегнуть к такому решению из-за того, что на российские свалки и полигоны продолжают свозить 20 тысяч тонн батареек ежегодно. Примечательно, что обычная пальчиковая батарейка заражает 20 квадратных метров почвы на тридцать лет.

На данный момент в России работают только два завода по утилизации аккумуляторов, которые перерабатывают треть использованных батареек.