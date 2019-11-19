На плато Наска обнаружили рисунки "монстров"

Во процессе исследования плато Наска в Перу ученые обнаружили изображающие монстров рисунки. Исследование проводили японские специалисты.

На плато можно увидеть животных и монстров огромных размеров, а также загадочных существ и различные линии.

В ходе полевых работ было выявлено более 140 геоглифов. Некоторые рисунки удалось определить с помощью искусственного интеллекта. По словам ученых, изображения относятся к периоду с 100 года до н. э. до 300 года н. э.

Сейчас ученые пытаются создать карту местности с учетом данных снимков, полученных с воздуха. Исследователи предполагают, что новые результаты приблизят их к разгадке тайны линий Наска.

Фото: twitter.com