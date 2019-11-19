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Источник Правда.Ру

Астронавтов США не вошли в экипажи кораблей "Союз" для полета к МКС

Наука » Экология » Космос

Согласно данным Центра подготовки космонавтов, впервые за 19 лет иностранные астронавты не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз".

В октябре следующего года на МКС отправится корабль "Союз МС-17", в состав экипажа которого вошли одни россияне.

Ранее в состав экипажа из трех человек всегда входил один или два иностранных астронавта, в том числе и астронавты из США. Но для ближайших полетов Россия и США не согласовали полет американские астронавтов. Как отмечают некоторые американские СМИ, ситуация связана с санкциями в отношении России.

Напомним, что в прошлую пятницу США объявили об отказе от российских "Союзов".

Фото: twitter. com

nasa мкс сша "союз" космос астронавты
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