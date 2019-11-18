Ностальгические приставки заняли четверть игрового рынка

Игровой рынок в России устойчиво растёт — с января по сентябрь этого года только консолей продано на 7,3 миллиарда рублей. Причём четверть от этого объёма составляют продаже переизданных ретроконсолей. Растёт и востребованность старых приставок на вторичном рынке.

По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 6% в денежном эквиваленте и на 10% по товарным единицам — отчасти рост обеспечивается некоторым снижением цен. Продажи ретроконсолей, таких как Sega и Dendy, показали рост, соответственно, на 40% и 75%.

Представители Sony не ожидают снижения интереса к переизданной консоли 1994 года и в следующем году.

Эксперты считают, что главная причина столь активного роста этого сегмента — воспоминания детства. На людей, выросших на первых в России приставках, сейчас надвигается кризис среднего возраста, и в то же время это работающее, уже карьерно состоявшееся поколение, и они могут тратить деньги на ностальгию.

Однако, предостерегают эксперты, это означает, что если интерес целенаправленно не подогревать, этот "пузырь" продержится недолго, как недавний интерес к телефонам Nokia.