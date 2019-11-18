Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ностальгические приставки заняли четверть игрового рынка

Наука » Технологии

Игровой рынок в России устойчиво растёт — с января по сентябрь этого года только консолей продано на 7,3 миллиарда рублей. Причём четверть от этого объёма составляют продаже переизданных ретроконсолей. Растёт и востребованность старых приставок на вторичном рынке.

По сравнению с прошлым годом продажи выросли на 6% в денежном эквиваленте и на 10% по товарным единицам — отчасти рост обеспечивается некоторым снижением цен. Продажи ретроконсолей, таких как Sega и Dendy, показали рост, соответственно, на 40% и 75%.

Представители Sony не ожидают снижения интереса к переизданной консоли 1994 года и в следующем году.

Эксперты считают, что главная причина столь активного роста этого сегмента — воспоминания детства. На людей, выросших на первых в России приставках, сейчас надвигается кризис среднего возраста, и в то же время это работающее, уже карьерно состоявшееся поколение, и они могут тратить деньги на ностальгию.

Однако, предостерегают эксперты, это означает, что если интерес целенаправленно не подогревать, этот "пузырь" продержится недолго, как недавний интерес к телефонам Nokia.

Темы sega sony dandy игровые консоли
Актуальная аналитика
Авто
Чистка салона автомобиля: советы
Общество
Как бороться со злостными алиментщиками
Ваше здоровье
Молочная ванночка, маска из воска и другие способы укрепления ногтей в домашних условиях
Новости Все >
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за грубость
Ностальгические приставки заняли четверть игрового рынка
Лекарство от генетического заболевания может продлить молодость
Врач-остеопат рассказал об опасной причине выпирающего живота
Самарские ученые создадут новую оптику для спутников
На едином портале госуслуг можно будет жаловаться на чиновников
Автора Чебурашки-Дейенерис пригласили работать в "Союзмультфильм"
Выхлопные газы способствуют раку мозга, утверждают ученые
В одной из больниц Уфы 87-летняя пациентка выронила 287 тысяч рублей
97-летняя бабушка-ветеран штурмует Instagram
Последние материалы
Лекарство от генетического заболевания может продлить молодость
Как бороться со злостными алиментщиками
Врач-остеопат рассказал об опасной причине выпирающего живота
Самарские ученые создадут новую оптику для спутников
Молочная ванночка, маска из воска и другие способы укрепления ногтей в домашних условиях
На едином портале госуслуг можно будет жаловаться на чиновников
Автора Чебурашки-Дейенерис пригласили работать в "Союзмультфильм"
Европа начинает поворачиваться к России
Выхлопные газы способствуют раку мозга, утверждают ученые
В одной из больниц Уфы 87-летняя пациентка выронила 287 тысяч рублей
Популярное
Авто
Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня

Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.

Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
Почему Путин предал Моралеса
Южная Америка
Почему Путин предал Моралеса
Власть
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Силовые структуры
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Игорь Буккер Психиатры против диагноза "шизофрения" Игорь Буккер Василий Амирджанов Боль Мединского: в Европе наше кино не берут Василий Амирджанов Соломон Соловьев Ирония судьбы Скорпиона Рязанова - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Что мешает НАТО в Черном море
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Минфин России устанавливает правила инвестирования проектов из ФНБ
Больше мостов через Лену, и пенсионная реформа не нужна
Есть ли у Донбасса путь в Россию через возврат на Украину
Ущерб от коррупции в РФ превысил 100 млрд рублей
Китайский мессенджер счёл замминистра из России подозрительным
Есть ли у Донбасса путь в Россию через возврат на Украину
Управление "К" КГБ СССР: О наших зверствах сочинялись страшилки
Американцы угрожают Египту санкциями за покупку российских истребителей
Почему народ за Путина, но не за правительство
Немецкая фигуристка Шотт назвала четверные прыжки "цирком"
Почему народ за Путина, но не за правительство
Больше мостов через Лену, и пенсионная реформа не нужна
Лукашенко избрал парламент под изменение Конституции
Жанна д'Арк оказалась древним египтянином
Израиль пытается избавиться от страха перед С-400 "Триумф"
Табак, алкоголь или сахар: ученые провели исследование, что безопаснее
Израиль пытается избавиться от страха перед С-400 "Триумф"
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Китайские СМИ перечислили четыре слабые стороны РФ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ