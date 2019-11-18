Сверхлегкую оптическую систему создают специалисты из Самарского университета. Новая разработка значительно упростит и удешевит наблюдение за земной поверхностью.
Вместо системы линз и зеркал, которую применяют в современных спутниках, ученые из Самарского национального исследовательского университета им. Королева предлагают использовать плоскую дифракционную линзу. Для увеличительного эффекта в ней используется тончайший слой фоточувствительного вещества с многоуровневым микрорельефом, а неизбежные оптические искажения будет корректировать самообучающаяся нейросеть.
В итоге новый оптический прибор при весе около 10 граммов будет стоить примерно 500 рублей. Хотя разрешающая способность линзы в любом случае ниже, чем у традиционной массивной оптики, дешевизна и легкость позволят покрыть большую площадь и осуществлять непрерывное наблюдение, которого не могут обеспечить массивные спутники со сложным оптическим оборудованием.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.