Самарские ученые создадут новую оптику для спутников

Сверхлегкую оптическую систему создают специалисты из Самарского университета. Новая разработка значительно упростит и удешевит наблюдение за земной поверхностью.

Вместо системы линз и зеркал, которую применяют в современных спутниках, ученые из Самарского национального исследовательского университета им. Королева предлагают использовать плоскую дифракционную линзу. Для увеличительного эффекта в ней используется тончайший слой фоточувствительного вещества с многоуровневым микрорельефом, а неизбежные оптические искажения будет корректировать самообучающаяся нейросеть.

В итоге новый оптический прибор при весе около 10 граммов будет стоить примерно 500 рублей. Хотя разрешающая способность линзы в любом случае ниже, чем у традиционной массивной оптики, дешевизна и легкость позволят покрыть большую площадь и осуществлять непрерывное наблюдение, которого не могут обеспечить массивные спутники со сложным оптическим оборудованием.