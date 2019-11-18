97-летняя бабушка-ветеран штурмует Instagram

Почти четыре тысячи подписчиков уже собрала в Instagram ветеран Великой Отечественной войны Алефтина Груздкова. 97-летняя жительница Екатеринбурга делится воспоминаниями и читает стихи под ником @babushka1922.

Подарил ей планшет и завёл аккаунт в Instagram внук Константин, чтоб бабушка не расстраивалась: перед этим пенсионерка стала жертвой мошенников, которые выманили у неё полмиллиона под видом газовщиков. Сперва он публиковал видео с ней на собственной странице, но Алефтина быстро обрела такую популярность, что внук создал ей отдельный аккаунт.

Недавно пенсионерка перенесла перелом шейки бедра. К счастью, операция прошла успешно, и Груздкова выложила новый пост прямо из больницы.

За блогом пенсионерки следят не только россияне, но и из Америки, Австралии и Нидерландов.