Китайский мессенджер счёл замминистра из России подозрительным

Почти половина представителей России не смогла воспользоваться мессенджером WeChat в ходе третьего Российско-китайского форума по вопросам новых медиа, проходящего в Уси. Приложение определило их как "подозрительных" пользователей.

WeChat, приложение компании Tencent, заменяет в Китае большую часть мессенджеров и соцсетей, позволяет проводить онлайн-платежи и делать дистанционные покупки, а также оценивает "социальный рейтинг" пользователей. Недавно мессенджер дал китайцам возможность отслеживать находящихся поблизости должников, чтоб порицать их при встрече.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Володин, которого WeChat тоже счёл подозрительным, инцидент никак не прокомментировал. В своих выступлениях он говорил о том, что компании-монополисты не должны диктовать в интернете свои правила, и заявил, что в этом отношении у российской делегации полное взаимопонимание с китайскими коллегами.

Напомним, многие сайты на территории КНР недоступны благодаря проекту "Золотой щит" (который часто называют Великим китайским фаерволлом), а результаты выдачи поисковиков фильтруются — так, житель Китая не может найти информацию о событиях на площади Тяньаньмэнь. Недавно под запрет попали изображения Винни-Пуха, с которым в соцсетях сравнили китайского лидера Си Цзиньпина.