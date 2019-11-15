Google научился оценивать произношение пользователей

Теперь Google умеет оценивать произношение пользователей. Новая функция доступна пока только на мобильных устройствах и для английского языка.

Система распознавания речи поисковика сравнит произнесённое пользователем слово с образцом и укажет на ошибки, разъяснили в компании.

Также Google дополняют функционал перевода. Поисковик сможет дополнить перевод визуальными подсказками — так изучающим новый язык будет проще запомнить новые слова. Поначалу эта функция будет доступна только при переводе существительных на английский язык, но её планируют развивать.

Представители Google подчеркнули, что благодаря самообучению машинного интеллекта новые опции будут работать тем лучше, чем чаще ими будут пользоваться.