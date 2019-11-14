Motorola обновила культовую "раскладушку" Razr

Компания Motorola решила возродить культовую "раскладушку" Rarz. Продажи обновленной версии смартфона начнутся уже в 2020 году. На официальном сайте компании указано, что телефон останется похожим на своего предшественника. У него будет складной механизм, а также два экрана: основной и фронтальный.

Примечательно, что основной экран будет занимать всю складывающуюся часть устройства, а это 6,2 дюйма. С фронтального экрана можно будет получить быстрый доступ к музыке и сообщениям. Основная камера смартфона получит расширение в 16 мегапикселей, а фронтальная - 5 мегапикселей. Стоимость обновленной "раскладушки" Razr составит около 1,5 тысячи долларов.