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Источник Правда.Ру

"Дети" робота "Федора" полетят на орбиту вместо него

Наука » Технологии

Робот FEDOR больше не полетит на МКС, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко. "Будут его дети", — передаёт слова Блошенко "Интерфакс".

Ранее глава НПО "Андроидная Техника" Евгений Дудоров утверждал, что "Федора" ещё можно дооснастить. Сегодня в ходе научной конференции в Центре подготовки космонавтов он представил возможные проекты этих "детей" — антропоморфных космических роботов следующего поколения.

Следующим шагом должна стать отправка сходных с FEDOR моделей в рамках проекта "Испытатель" сперва в автономный полёт по земной орбите на корабле "Орёл", а затем и на МКС. В конечном счете результаты этих разработок должны помочь в создании робототехники для освоения Луны: в 2031-35 годах туда планируется отправить робота-"кентавра" на шасси, а в 2036–2040 годах начнётся проект "Испытатель 2.0", в рамках которого абсолютно новую модель роботов отправят на предполагаемую российскую лунную базу.

Напомним, во время визита FEDOR на МКС в августе-сентябре этого года космонавт Алексей Овчинин хотел ударить робота молотком, так как тот не выключался, а после приземления обсуждалась возможность в будущем лишить модель ног.

Темы роскосмос робот федор
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