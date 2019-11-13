Российская разработка будет сжигать мусор на орбите солнечными лучами

Российская компания Easar создаст аппарат, способный сжигать мусор на земной орбите силой солнечных лучей, передаёт ТАСС.

Аппарат будет представлять собой спутник с подвижными зеркалами, при помощи которых он будет фокусировать лучи солнца на объектах. В качестве приоритетной задачи разработчики назвали ликвидацию максимального объёма космического мусора в зоне досягаемости нового устройства.

Пока аппарат находится на стадии эскиза, в будущем его ждут макетные испытания. Патент на разработку уже получен.

Проблема космического мусора, то есть потерявших функциональность спутников, фрагментов ракет и тому подобного, растёт с каждым годом. Число таких объектов с неизбежностью растёт, а эффективной методики борьбы с ними пока не создано. По некоторым оценкам, к 2055 году мусор на орбите Земли может стать серьёзным препятствием для дальнейшего освоения космоса человеком.