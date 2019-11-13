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Источник Правда.Ру

Google получил персональные данные миллионов пациентов без их ведома

Наука » Технологии print

Google собирает персональные данные миллионов граждан США, связанные с состоянием их здоровья, в рамках программы под названием Project Nightingale (Проект "Соловей"). Эта информация якобы нужна для создания искусственного интеллекта, который поможет врачам в их работе, сообщает The Wall Street Journal.

Персональная информация пациентов уже собирается с 2018 года в 21 американском штате. Для этого Google объединил усилия со второй по объёмам на рынке здравоохранения США компанией Ascension. Данные не обобщаются, то есть представителям Google доступны в том числе и имена и прочая личная информация о больных.

При этом пациенты и доктора не догадываются, что участвуют в этом проекте, однако с точки зрения закона, по мнению экспертов, действия обеих компаний правомерны. В компании сослались на Акт о мобильности и подотчетности медицинского страхования от 1996 года, разрешающий медицинским учреждениям делиться данными пациентов со сторонними компаниями. Представители Google также подчеркнули, что собранные для Project Nightingale данные не будут смешиваться с персональной информацией пользователей компании. Тем не менее, Управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США инициировало расследование этой ситуации и планирует проверить законность действий обеих компаний.

Представители Ascension заявили, что проект позволит оптимизировать предоставляемые компанией медицинские услуги. Ascension также планирует активно использовать облачные сервисы их партнеров под названием G Suite.

В 2017 году при тестировании созданного Google медицинского приложения DeepMind в Великобритании оказалось, что оно нарушает местные законы о персональных данных.

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