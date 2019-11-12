Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска

Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что ему запрещено на официальных мероприятиях цитировать Илона Маска.

По его словам, цитировать Маска ему запрещают "некоторые товарищи".

На конгрессе, который проходил в Москве, он сказал: "Кадры, овладевшие техникой, решают все". Урличич отметил, что не всем знакома эта фраза Сталина.

Такой ответ он дал на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова о том, почему он в своей презентации, говоря о приоритетных задачах отрасли, не указал дефицит молодых специалистов.

Фото: youtube.com