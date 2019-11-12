Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что ему запрещено на официальных мероприятиях цитировать Илона Маска.
По его словам, цитировать Маска ему запрещают "некоторые товарищи".
На конгрессе, который проходил в Москве, он сказал: "Кадры, овладевшие техникой, решают все". Урличич отметил, что не всем знакома эта фраза Сталина.
Такой ответ он дал на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова о том, почему он в своей презентации, говоря о приоритетных задачах отрасли, не указал дефицит молодых специалистов.
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Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".