Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Курорт "Роза Хутор" просит возбудить дело против "Красной Поляны"
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Стадион "Ростов Арена" передан Ростовской области
Футболисты "Ювентуса" ждут извинений от Криштиану Роналду
В РФ предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины
Бразильские футболисты "Шахтера" не сыграют за сборную Украины
"Аэрофлот" лишил пассажира бонусных миль из-за провоза толстого кота
Источник Правда.Ру

Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска

Наука » Экология » Космос print

Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что ему запрещено на официальных мероприятиях цитировать Илона Маска.

По его словам, цитировать Маска ему запрещают "некоторые товарищи". 

На конгрессе, который проходил в Москве, он сказал: "Кадры, овладевшие техникой, решают все". Урличич отметил, что не всем знакома эта фраза Сталина.

Такой ответ он дал на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова о том, почему он в своей презентации, говоря о приоритетных задачах отрасли, не указал дефицит молодых специалистов.

Фото: youtube.com

космос илон макс юрий урличич
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Почему Дания долго тормозила, но все-таки газанула
Новости спорта
Хоккейные приметы В плей-офф веришь даже в сверхъестественное
Силовые структуры
Войны во Вьетнаме: причины конфликта и роль США
Последние материалы
Хоккейные приметы В плей-офф веришь даже в сверхъестественное
Войны во Вьетнаме: причины конфликта и роль США
Покой души, уборка по дому, разговор с другом и другие способы заботы о себе любимом
13 ноября: Великий Августин, сказка об Алисе и конструктор лунохода
Колобков объяснил, почему Россия долго передавала данные в ВАДА
Курорт "Роза Хутор" просит возбудить дело против "Красной Поляны"
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Стадион "Ростов Арена" передан Ростовской области
Футболисты "Ювентуса" ждут извинений от Криштиану Роналду
В РФ предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины
Популярное
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас Соломон Соловьев Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Что мешает НАТО в Черном море
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
В Greenpeace предложили запретить в РФ использование влажных салфеток
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Bloomberg: США начали подготовку к космической войне с Россией и Китаем
Bloomberg: США начали подготовку к космической войне с Россией и Китаем
В Greenpeace предложили запретить в РФ использование влажных салфеток
В США организовали бой 12-летних девочек
Что мешает НАТО в Черном море
Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ