В Greenpeace предложили запретить в РФ использование влажных салфеток

Greenpeace выступил с предложением запретить в РФ использование десять одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в число которых вошли и влажные салфетки.

Об этом говорится в письме российского отделения Greenpeac на имя главы Минприроды.

До этого был проведен аудит пластикового загрязнения акваторий России в 51 регионе страны. Эксперты проанализировали полученные данные и предложили ряд мер, направленных на сокращение пластикового загрязнения.

Сообщается, что во влажных салфетках содержатся пластиковые волокна, которые не разлагаются.

Авторы данной инициативы утверждают, что, исходя из стратегии развития химической и нефтехимической отрасли в РФ, количество пластика в расчете на одного человека вырастет почти в три раза.

По мнению экологов, данную стратегию нужно скорректировать с точки зрения сокращения пластикового загрязнения.

Фото: youtube.com