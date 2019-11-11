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Источник Правда.Ру

WhatsApp начал массово блокировать своих пользователей

Наука » Технологии print

 WhatsApp начал борьбу с «сомнительными» группами в своем приложении. Разработчики мессенджера массово блокируют своих пользователей.

Об этом со ссылкой на сообщения заблокированных пользователей сообщает портал IXBT.

В последние недели информационное пространство наводнили сообщения пользователей WhatsApp, которых заблокировали в сервисе за членство в группах с "подозрительными" названиями. Люди, как они сами пишут на форумах и в соцсетях, состояли в обычных сообществах, которые затем по каким-то причинам сменили названия на "злонамеренные".

"Если вы хотите навсегда лишиться своего аккаунта в WhatsApp, то просто вступите в какую-нибудь "подозрительную" группу и подождите некоторое время. Группу и всех ее участников заблокируют, а вы потеряете свою учетную запись", - говорят пострадавшие от политики разработчиков WhatsApp пользователи.

Заблокированные пользователи отмечают, восстановить доступ к мессенджеру невозможно. Единственный способ - это регистрация новой учетной записи на новый телефонный номер.

Официальные представители мессенджера пока никак не комментируют факт массовой блокировки аккаунтов, а в пресс-службе WhatsApp лишь отмечают, что «все заблокированные пользователи нарушали правила, поэтому лишились доступа к сервису».

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Фото: flickr.com

 

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