В США Instagram скроет счетчик лайков пользователей

Генеральный директор социальной сети Instagram Адам Моссери выступил на конференции WIRED25. Он рассказал участникам мероприятия, что следующим этапом тестирования скрытия счетчика лайков у пользователей будет отключение данной функции в США.

Ранее счетчик лайков пользователей скрывали в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии. Аналогичную функцию тестирует и другая популярная социальная сеть - Facebook.