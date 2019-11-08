В гибели неандертальцев виноваты эпидемии "человеческих" болезней

Генетики и математики из США установили, что прибывшие на Ближний Восток люди современного типа смогли быстрее, чем неандертальцы, приспособиться к чужим болезням.

К такому выводу ученые пришли благодаря исследованию следов контактов неандертальцев и древних Homo sapiens на территории Ближнего Востока.

В течение длительного времени ученые считали, что масштабные эпидемии поражали людей только после появления цивилизации и возникновения первых городов, в которых проживало много людей. Но новые палеонтологические исследования опровергли данное представление.

Так, исследование генома древнейшей чумной палочки показало, что эта болезнь была причиной смерти популяции людей более 10 тысяч лет назад.

Ученые проанализировали геном современных жителей Африки и древнейших Homo sapiens, и выяснили, что одной из самых больших угроз человечества в течение сотен тысяч лет была малярия.

По мнению многих антропологов и эволюционистов, малярия почти полностью уничтожила наших предков около 70 тысяч лет назад, в результате общая численность населения стала составлять всего несколько тысяч человек. Периодически происходили вспышки эпидемии в эпоху античности. Следы этих эпидемий ученые обнаружили в ДНК жителей Древнего Рима и жителей Византии.

Ученые выяснили, что эпидемии могли сыграть важную роль с процессе распространения человечества на Земле, а также в процессе исчезновения его "конкурентов".

Они сравнивали наборы различий в той части ДНК древних кроманьонцев и неандертальцев, которая была связана с функционированием иммунной системы.

Исследование полагали, что это позволит ответить на вопрос: почему Homo neanderthalensis на Ближнем Востоке не вымерли сразу после того, как представители людей современного типа проникли на Ближний Восток.

Специалисты полагали, что это могло быть связано с тем, что ни неандертальцы не были приспособлены к тому набору болезней и паразитов, которые поражали обоих представителей рода Homo. То есть, неандертальские и человеческие патогены мешали представителям чужого вида заселять новые территории и защищали их носителей от вымирания.

На этом основании и том факте, что в геномах людей и неандертальцев была обнаружены чужеродная ДНК, ученые разработали компьютерную модель. Она позволила ученым проследить историю "войны" южных заболеваний, принесенных предками человека, и патогенные микроорганизмы умеренного климатического пояса.

В результате исследователи выяснили, что Homo sapiens могли выиграть в этой "войне" при условии, что их "союзники" были более опасными, а сами кроманьонцы быстрее приспосабливались к заболеваниям неандертальцев.

Фото: yourube.com