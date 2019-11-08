Илон Маск рассказал о сроках создания колонии на Марсе

Глава компании SpaceX Илон Маск подсчитал, что для создания самостоятельной колонии на Марсе нужно около тысячи кораблей Starship. Для этого нужно на Марс нужно отправить около миллиона тонн ресурсов.

Известно, что наша планета и Марс сближаются на достаточное для полетов расстояние раз в два года, поэтому на доставку грузов потребуется 20 лет.

Илон Маск отметил, что стоимость каждого запуска будет стоить около $2 млн.

Напомним, что в конце сентября SpaceX продемонстрировала журналистам полностью собранный корабль Starship. Он сообщил, что первый запуск на высоту около 20 км планируется через 1-2 месяца.

Фото: twitter.com