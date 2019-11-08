Самый мощный в России: Сбербанк представил суперкомпьютер Christofari

В пятницу в российской столице на международной конференции AI Journey прошла презентация самого мощного в РФ компьютера. В его создании принимали участие специалисты Сбербанка и подразделение крупнейшей российской кредитной организации — SberCloud.

Суперкомьютер получил собственное имя — Christofari. И не просто так: первого клиента сберегательных касс России звали Николай Кристофари.

В презентации приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский.

Место проведения презентации — конференция AI Journey — была выбрана неслучайно. Она посвящена развитию и использованию искусственного интеллекта. А одной из задач Christofari является предоставление возможности пользователям облачного сервиса SberCloud максимально быстро разрабатывать и использовать алгоритмы ИИ.

Немного о возможностях Christofari: во-первых, это кратчайшие сроки для обучения моделей, основанных на глубоких нейронных сетях; во-вторых, использование ресурсов суперкомпьютера повысит эффективность решения задач в широком спектре областей (компьютерное зрение, оценка и управление рисками, создание голосовых помощников и так далее).

Возможности суперкомпьютера могут быть задействованы научными, коммерческими и госорганизациями, которые работают в нефтегазовой промышленности, банковском секторе, телекоммуникационной индустрии, медицине и других отраслях российской экономики.

По словам Давида Рафаловского, использование суперкомпьютера и облачного сервиса SberCloud позволит даже небольшим стартапам получить доступ к огромным вычислительным мощностям. Для этого таким компаниям не потребуется создавать собственную ИТ-инфраструктуру и нанимать обслуживающих ее специалистов.

Еще одна важная особенность — рекордная для нашей страны скорость обучения моделей.

По словам Давида Рафаловского, это означает "сокращение time-to-market продуктов, сервисов".

Кроме того, он отметил, что "некоторые из задач машинного обучения в принципе нельзя решить без таких значительных вычислительных ресурсов".

"Это значит, что появление суперкомпьютера на российском ИТ-рынке откроет доступ к созданию принципиально новых решений и технологий в области AI", — подчеркнул Давид Рафаловский.

Суперкомпьютер Christofari был создан специалистами Сбербанка и SberCloud совместно с компанией NVidia. Производительность суперкомпьютера в проведенных тестах LINPACK достигла 6,7 PFLOPs.

Клиентам Сбербанка мощности суперкомпьютера будут доступны с 12 декабря этого года.