Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"

Центральный аэрогидродинамический институт опубликовал первую фотографию модели перспективного сверхтяжелого военно-транспортного самолета "Слон", который создают на замену Ан-124 "Руслан". ЦАГИ разработал модель самолета для испытаний в аэродинамической трубе.

Вес модели составляет 120 килограммов, длина - 1,63 метра, размах крыла 1,75 метра. Чтобы снизить массу перспективной модели её изготовили из алюминия. Заместитель начальника технологического отдела опытного производства ЦАГИ Андрей Сидоров, что наиболее сложная работа проводилось над крылом транспортника, поскольку оно имеет сложную пространственную форму.

Внешне "Слон" очень схож с Ан-124, однако он будет иметь ряд функциональных отличий. Грузоподъемность нового транспортника будет на 60 тонн больше (180 тонн). Он сможет взять на борт 400 десантников и 14 броневиков "Тигр". 88-метровое крыло сможет складываться, чтобы обеспечить компактность хранения самолета.