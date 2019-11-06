11 тысяч ученых пообещали человечеству "неописуемые страдания"

Группа международных ученых из 153 стран мира подписалась под документом, который предупреждает человечество о "неописуемых страданиях" из-за экологической ситуации. Более 11 тысяч ученых утверждают, что избежать страшных последствий можно только в случае сокращения выбросов углекислого газа.

По мнению исследователей, у людей ещё есть шанс изменить экологическую ситуацию в мире, поэтому они посчитали своим долгом предупредить их об опасности. Ученые предложили уйти от использования ископаемых источников энергии и заменить их на возобновляемые источники энергии.

Из уст ученых прозвучали и более смелые предложения - перестать стремиться к росту ВВП, а также отказаться от роскоши. Исследователи считают, что повлиять положительно на экологическую ситуацию поможет частичный переход на растительную пищу, а также отказ от вырубки лесов.