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Астрофизики: Вселенная может представлять собой гигантскую петлю

Наука » Экология » Космос print

Американские астрофизики заявляют, что Вселенная может представлять собой искривленную структуру, замкнутую на себя. Ученые пришли к такому выводу на основании анализа данных, собранных космическим спутником Planck. 

Исследователи сообщили, что если запустить в космос пучок фотонов, то он не будет двигаться в одну сторону со скоростью расширения Вселенной, эти фотоны вернутся с другой стороны.

Данное предположение подтверждается идеями Эйнштейна, а также существованием гравитационного линзирования. Астрофизики добавили, что гравитация искривляет материю и меняет траекторию фотонов. Также гравитация влияет и на микроволновый фон космоса. Иными словами, может оказаться, что человечество живет внутри замкнутой петли огромного размера, что, по словам ученых, является серьезной проблемой, так как в данном случае в классической физике не существует понятия "реальность".

Если Вселенная на самом деле представляет собой петлю, то теории, которые описывают эволюцию космоса, являются неверными. 

Фото: twitter.com

Темы космос ученые вселенная астрофизики исследование
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