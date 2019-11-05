Американские астрофизики заявляют, что Вселенная может представлять собой искривленную структуру, замкнутую на себя. Ученые пришли к такому выводу на основании анализа данных, собранных космическим спутником Planck.
Исследователи сообщили, что если запустить в космос пучок фотонов, то он не будет двигаться в одну сторону со скоростью расширения Вселенной, эти фотоны вернутся с другой стороны.
Данное предположение подтверждается идеями Эйнштейна, а также существованием гравитационного линзирования. Астрофизики добавили, что гравитация искривляет материю и меняет траекторию фотонов. Также гравитация влияет и на микроволновый фон космоса. Иными словами, может оказаться, что человечество живет внутри замкнутой петли огромного размера, что, по словам ученых, является серьезной проблемой, так как в данном случае в классической физике не существует понятия "реальность".
Если Вселенная на самом деле представляет собой петлю, то теории, которые описывают эволюцию космоса, являются неверными.
Фото: twitter.com
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