Apple отключит от интернета старые модели iPhone и iPad

Компания Apple предупредила пользователей своих гаджетов, что часть из них могут лишиться доступа в интернет. Речь идет об устройствах, которые были изготовлены до 2012 года: iPhone 5, iPhone 4s, iPad mini первого поколения, iPad 2, а также третьего и четвертого поколений.

Представители компании пояснили, что проблема кроется в GPS-модуле, которые необходимо перезагружать каждые 19 лет, иначе устройство постигнет сбой при подключении к интернету. Также это повлияет на работу основных приложений: iCloud, AppStore, поиск в интернете и электронную почту.

Специалисты Apple утверждают, что проблема решается очень легко - обновлением программного обеспечения. Владельцам старых моделей нужно установить версию ОС 9.3.6 или 10.3.4.