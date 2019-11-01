Экспертный центр Brand Analytics составил рейтинг регионов по эмоциональному состоянию жителей. В итоге выяснилось, что самыми позитивными интернет-пользователями являются жители Крыма, они чаще других описывают положительные эмоции в Сети.
В процессе исследования было проанализировано более 1 млн сообщений в соцсетях, которые написаны от первого лица. Специалисты центра учитывали комментарии пользователей из разных регионов, опираясь на фразы "я люблю", "обожаю", "я счастлив" или "я ненавижу", "меня раздражает".
В число регионов, где живут самые позитивные пользователи также вошли Костромская область, Ненецкий автономный округ и Краснодарский край.
Самыми негативными являются пользователи из Чечни, Ингушетии и Якутии.
Фото: twitter.com
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.