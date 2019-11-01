Жители Крыма оказались самыми позитивными пользователями Сети

Экспертный центр Brand Analytics составил рейтинг регионов по эмоциональному состоянию жителей. В итоге выяснилось, что самыми позитивными интернет-пользователями являются жители Крыма, они чаще других описывают положительные эмоции в Сети.

В процессе исследования было проанализировано более 1 млн сообщений в соцсетях, которые написаны от первого лица. Специалисты центра учитывали комментарии пользователей из разных регионов, опираясь на фразы "я люблю", "обожаю", "я счастлив" или "я ненавижу", "меня раздражает".

В число регионов, где живут самые позитивные пользователи также вошли Костромская область, Ненецкий автономный округ и Краснодарский край.

Самыми негативными являются пользователи из Чечни, Ингушетии и Якутии.

Фото: twitter.com