Язык хамелеона вдохновил инженеров на разработку нового робота

Способность хамелеонов использовать свои запасы энергии для быстрого выбрасывания липкого языка (благодаря чему они ловят насекомых) вдохновила американских ученых на создание роботов нового типа.

Ученые работают над созданием пневматических мягких роботов, сделанных с применением специальных растягивающихся полимерных материалов. Полимеры с внутренними воздушными каналами при увеличении давления могут быстро расширяться.

Роботы, также как и живые хамелеоны, быстро увеличивают свою длину, чтобы быстро поймать летающее насекомое.

По словам доктора Мартинеса, роботы, которые могут ловить мух языком, можно создать и другие автоматизированные процесс, причем чтобы они были еще более быстрыми.

Специалисты из США отмечают, что принципы, по которым создавались новые роботы, уже в течение миллионов лет известны в природе.

Так, трехлапый дятел умеет запасать энергию в сухожилиях, которые находятся в задней части лап, что дает ему возможность быстро поймать рыбу.

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