Эксперты раскрыли самые опасные для жизни регионы Земли

Специалисты из США исследовали динамику климатических изменений и пришли к выводу, что повышение уровня Мирового океана может затронуть больше людей, чем считалось ранее.

Самая большая опасность грозить жителям прибрежным районам Азии. Здесь проживает большое количество людей - около 2 млн человек.

Ученые использовали цифровую модель высот SRTM.

В результате анализа выяснилось, что прогнозируемое повышение уровня Мирового океана, может привести к тому, что прибрежные районы стран Азии будут наиболее опасными регионами для жизни.

По прогнозам ученых, до конца XXI века повышение уровня Мирового океана составит около 2 метров. Следовательно, под водой может оказаться огромная территория.

Фото: twitter.com