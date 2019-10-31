Специалисты из США исследовали динамику климатических изменений и пришли к выводу, что повышение уровня Мирового океана может затронуть больше людей, чем считалось ранее.
Самая большая опасность грозить жителям прибрежным районам Азии. Здесь проживает большое количество людей - около 2 млн человек.
Ученые использовали цифровую модель высот SRTM.
В результате анализа выяснилось, что прогнозируемое повышение уровня Мирового океана, может привести к тому, что прибрежные районы стран Азии будут наиболее опасными регионами для жизни.
По прогнозам ученых, до конца XXI века повышение уровня Мирового океана составит около 2 метров. Следовательно, под водой может оказаться огромная территория.
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