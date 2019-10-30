В России создают систему скрытой проверки пассажиров авиарейсов

Российские специалисты разрабатывают досмотровый комплекс, который будет скрытно проверять людей в аэропорту и обнаруживать у них запрещенные предметы. Об этом сообщи генеральный директор Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилл Макаров. Он утверждает, что специалисты только начали изучать свойства терагерцового диапазона.

По словам Макарова, нынешние досмотровые комплексы основаны на рентгеновском излучении, поэтому влияют на организм человека. Новая система будет работать по другому принципу и станет безвредной для человека.

"Отмечу, что комплекс будет скрыт от посторонних глаз. Человек даже не будет знать, что его просканировали на наличие запрещенных предметов, взрывчатых веществ и оружия", - пояснил Макаров.

Специалисты Научно-исследовательского института радиосвязи уже создали рабочую лабораторную установку. До конца года они планируют создать "демонстрационную версию" для показа заказчикам.