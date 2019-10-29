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Источник Правда.Ру

Специалисты создали сверхкомпактную 3D-камеру на основе зрения пауков

Наука print

Американские ученые при создании новой 3D-камеры для роботов взяли за основу принцип устройства зрительного аппарата пауков, сообщает издание "Популярная Механика".

Глаза пауков очень чувствительны к глубине резко изображаемого пространства. Наружный сетчатый слой глаза паука состоит из большого количества плоскостей. В этих плоскостях изображение становится размытым в зависимости от расстояния до объекта.

Паук сравнивает пятна света, которые фиксируются разными плоскостями и вычисляет точное расстояние до объекта. Иными словами, это довольно эффективная технология. Ученые смогли  очередной раз найти нужное им инженерное решение у природы.

Изучив устройство зрительного аппарата пауков, специалисты разработали металинзы.

Новая 3D-камера очень компактна, к тому же она не требует больших вычислительных мощностей и способна работать при минимальном энергопотреблении.

Как предполагают ученые, в будущем такие камеры будут не только у роботов, но и у смартфонов.

Фото: twitter.com

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