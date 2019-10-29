В Солнечной системе нашли новую планету

Астрофизики из Европейской Южной обсерватории считают, что астероид Гигея может считаться полноценной карликовой планетой. К такому выводу ученые пришли после тщательного изучения фотографий главного пояса астероидов. Исследователи официально причислили Гигею к пяти остальным карликовым планетам Солнечной системы.

Примечательно, что для признания карликовой планетой объект должен обладать некоторыми свойствами: не быть ничьим спутником, вращаться вокруг Солнца, не иметь возможности расчистить район местонахождения от других объектов, а также иметь сферическую форму от воздействия собственной гравитации.

Астероид Гигея подходит по всем параметрам, кроме формы. Ученые утверждают, что снимки пояса астероидов не позволяют точно определить форму Гигеи, но она "примерно сферическая".