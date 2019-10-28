Американский космоплан оставил на орбите Земли таинственные спутники

Американский космоплан X-37B приземлился на мысе Канаверал в штате Флориде после того. как пробыл на орбите 780 суток.

Космоплан успешно справился с выполнением всех задач. Рэнди Вальден, директор управления быстрых возможностей ВВС США рассказал о проводившихся экспериментах и спутниках, оставленных на орбите.

В каталоге исскусственных космических объектов таких спутников нет. При этом учитывается, что страны обязаны сообщить эти сведения.

Фото: twitter.com