Американский космоплан X-37B приземлился на мысе Канаверал в штате Флориде после того. как пробыл на орбите 780 суток.
Космоплан успешно справился с выполнением всех задач. Рэнди Вальден, директор управления быстрых возможностей ВВС США рассказал о проводившихся экспериментах и спутниках, оставленных на орбите.
В каталоге исскусственных космических объектов таких спутников нет. При этом учитывается, что страны обязаны сообщить эти сведения.
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Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.