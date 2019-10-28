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Многомиллионный долг "Первого канала" грозит перебоями телевещания

Наука » Технологии print

 ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" может временно прекратить вещание крупнейших российских федеральных телеканалов из-за серьезных финансовых проблем. Причиной своих трудностей в телецентре называют многомиллионные долги "Первого канала".

Об этом сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, финансовые проблемы, вызванные неплатежами со стороны "Первого канала" и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов Останкинского телецентра.

Как рассказал журналистам глава "Останкино" Михаил Шубин, из-за отсутствия денег и регламентных работ под угрозой техническая работа телецентра, то есть эфир всех вещателей — клиентов "Останкино" (среди них — "Первый канал", "Матч ТВ", ОТР и НТВ).

"Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем", — приводят "Ведомости" слова руководителя телецентра.

Шубин особо подчеркнул, что долги "Первого канала" и его подрядчиков оставляют "Останкино" без четверти или даже трети доходов. "Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать", — констатировал он.

Телевизионный центр "Останкино" подал иски к "Первому каналу" на общую сумму около 164 млн рублей, а также потребовал взыскать 63 млн рублей с компании "Красный квадрат", которая поставляет контент для телеканала, сообщает сегодня "Коммерсант".

Издание отмечает, что это первый иск к каналу за последние пять лет — партнеры опасаются судиться с каналом, потому что боятся потерять такого крупного клиента. Ранее у "Первого канала" уже были задержки платежей, но он успевал их гасить.

Общая сумма задолженности "Первого канала" перед "Останкино" на данный момент превышает 180 миллионов рублей (ранее она и вовсе приближалась к 1 миллиарду рублей, однако телекомпания погасила большую часть задолженности). При этом, "Первый канал" регулярно получает солидные субсидии от государства на осуществление своего вещания: так, только в прошлом году каналу было выделено из госбюджета 3,8 миллиарда рублей.

Ранее в докладе аудиторско-консалтинговой компании PwC, подготовленном по заказу канала, сообщалось, что для стабилизации финансового положения "Первому каналу" потребуются регулярные субсидии из бюджета РФ. Из расчетов следовало, что в 2018–2021 годах субсидии должны составлять 6,5 млрд рублей ежегодно, а в 2022–2025 годах — 5 млрд рублей каждый год.

Фото: depositphotos

Темы иск останкино телевещание первый канал федеральный канал финансовые проблемы
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