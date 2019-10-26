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Источник Правда.Ру

Самарским учителям запретили использовать иностранные мессенджеры

Наука » Технологии print

В Facebook опубликовали копию письма, которое было разослано по самарским школам. В нём директорам учебных заведений рекомендуют запретить педагогам использовать зарубежные мессенджеры и другие сервисы для обмена служебной информацией. На основании письма директор школы "Дневной пансион-84" Яков Фиш уже подписал указ о запрете иностранных мессенджеров для учителей.

Под запрет попали такие сервисы как: Google, Yahoo, WhatsApp, Viber, Skype, Twitter, Instagram, Facebook, iCloud и другие. Фиш предложил преподавателям использовать программы, которые находятся "под юрисдикцией России": Mail, Yandex и Rambler. Также директор школы "Дневной пансион-84" обязал учителей завести учетные записи в мессенджере "ТамТам".

Темы viber google whatsapp facebook instagram самара тамтам мессенджеры дневной пансион-84
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