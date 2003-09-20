Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Палеонтологи реконструировали в 3D начало жизни динозавров

Наука

Палеонтологам с помощью электронного синхротрона удалось реконструировать в 3D черепа нескольких древнейших эмбрионов месопондилов. Эти динозавры населяли территорию современной Южной Африки 200 млн лет назад.

В результате ученые выяснили, что эмбрионы месопондилов развивались так же, как эмбрионы их современных рептилий.

"Удивительно, что за 250 млн лет эволюции рептилий, процесс развития черепов их эмбрионов почти не изменился", — отмечают палеонтологи.

Благодаря данному открытию специалисты смогли установить возраст эмбрионов динозавров

Раньше ученые думали, что динозавры погибли перед тем, как вылупиться из яиц. Но после того как палеонтологи сравнили черепа динозавров с черепами эмбрионов современных рептилий, выяснилось, что древние зародыши были развиты на 60%.

Также специалисты выяснили, что у эмбрионов месопондилов было два набора зубов. Первые зубы (как у современных крокодилов или гекконов) выпадали еще до того, как они вылуплялись из яиц, а вторые зубы были похожи на зубы взрослых особей, и именно с ними и рождались детеныши динозавров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Марокко обнаружены останки самого древнего на Земле динозавра.

Самого старого динозавра на Земле покажут в Рабате

В Марокко обнаружены останки самого древнего на Земле динозавра — соропода, сообщила газета "Аш-Шарк Аль-Аусат".

Девятиметровое травоядное животное, чьи кости обнаружены в пустыне вблизи городка Урзазат на юге королевства, считается палеонтологами "дедушкой всех динозавров".

Подвергнув сохранившиеся кости черепа радиоуглеродному анализу марокканские ученые смогли определить возраст ископаемого — около 180 млн лет. Это на 15 млн больше возраста останков другого динозавра, обнаруженного в горах Атласа в Марокко в 1979 году.

С другой стороны, ряд ученых подвергают серьезным сомнениям результаты радиоуглеродного метода в целом. Однако пока большинство палеонтологов склоняется к тому, что находку все же можно считать самым старым на Земле динозавром.

22 сентября в Рабате пройдет пресс-конференция, посвященная этому крупному палеонтологическому открытию.

Темы динозавры южная африка палеонтологи реконструкция
Новости Все >
СБР назвал имя нового тренера сборной России по биатлону
Правила выплат семьям с детьми до трех лет утвердили в России
Палеонтологи реконструировали в 3D начало жизни динозавров
Более 200 таджиков хотят покинуть Россию и вернуться на родину
Уровень безработицы в мире может превысить 10% к концу 2020 года
"Локомотив" уговорил футболистов пойти на снижение зарплаты
В Москве изъяли партию псевдотестов на коронавирус
Советы врача, как сберечь сердце при малоподвижном образе жизни
ВОЗ призывает обратить внимание на рост домашнего насилия в мире
Жена актера Павла Прилучного обвинила его в насилии
Последние материалы
ВОЗ призывает обратить внимание на рост домашнего насилия в мире
Звуки природы из синтезатора расслабиться не помогут
Жена актера Павла Прилучного обвинила его в насилии
Археологи нашли в Амазонии древнейший очаг земледелия
Минсельхоз заявил о снижении оптовых цен на капусту и огурцы
Минстрой составил памятку по услугам ЖКХ на период самоизоляции
Бывшая жена Гуфа рассказала о своем первом оргазме
В Москве за убийство семилетней давности задержан мужчина
Белоруссия призывает ЕАЭС отказаться от доллара
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
США и Канада. Новости и аналитика
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Ближний Восток
В эпидемии Турция идет по пути Италии и уходит из Сирии
Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова Василий Амирджанов Психологическое выгорание может разрушить государство Василий Амирджанов
Комментарии
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, чей Крым
Бывшая жена Гуфа рассказала о своем первом оргазме
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, чей Крым
Чем не угодило Госдепу США "Русское имперское движение"?
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Страны ЕС наконец договорились о финансовой взаимопомощи
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Проблемы борьбы с пандемией обсудили на закрытой встрече Совбеза ООН
Стоматологии и кинотеатры метят в список наиболее пострадавших отраслей
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ