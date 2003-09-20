Палеонтологам с помощью электронного синхротрона удалось реконструировать в 3D черепа нескольких древнейших эмбрионов месопондилов. Эти динозавры населяли территорию современной Южной Африки 200 млн лет назад.

В результате ученые выяснили, что эмбрионы месопондилов развивались так же, как эмбрионы их современных рептилий.

"Удивительно, что за 250 млн лет эволюции рептилий, процесс развития черепов их эмбрионов почти не изменился", — отмечают палеонтологи.

Благодаря данному открытию специалисты смогли установить возраст эмбрионов динозавров

Раньше ученые думали, что динозавры погибли перед тем, как вылупиться из яиц. Но после того как палеонтологи сравнили черепа динозавров с черепами эмбрионов современных рептилий, выяснилось, что древние зародыши были развиты на 60%.

Также специалисты выяснили, что у эмбрионов месопондилов было два набора зубов. Первые зубы (как у современных крокодилов или гекконов) выпадали еще до того, как они вылуплялись из яиц, а вторые зубы были похожи на зубы взрослых особей, и именно с ними и рождались детеныши динозавров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Марокко обнаружены останки самого древнего на Земле динозавра.