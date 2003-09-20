Палеонтологам с помощью электронного синхротрона удалось реконструировать в 3D черепа нескольких древнейших эмбрионов месопондилов. Эти динозавры населяли территорию современной Южной Африки 200 млн лет назад.
В результате ученые выяснили, что эмбрионы месопондилов развивались так же, как эмбрионы их современных рептилий.
"Удивительно, что за 250 млн лет эволюции рептилий, процесс развития черепов их эмбрионов почти не изменился", — отмечают палеонтологи.
Раньше ученые думали, что динозавры погибли перед тем, как вылупиться из яиц. Но после того как палеонтологи сравнили черепа динозавров с черепами эмбрионов современных рептилий, выяснилось, что древние зародыши были развиты на 60%.
Также специалисты выяснили, что у эмбрионов месопондилов было два набора зубов. Первые зубы (как у современных крокодилов или гекконов) выпадали еще до того, как они вылуплялись из яиц, а вторые зубы были похожи на зубы взрослых особей, и именно с ними и рождались детеныши динозавров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Марокко обнаружены останки самого древнего на Земле динозавра.
В Марокко обнаружены останки самого древнего на Земле динозавра — соропода, сообщила газета "Аш-Шарк Аль-Аусат".
Девятиметровое травоядное животное, чьи кости обнаружены в пустыне вблизи городка Урзазат на юге королевства, считается палеонтологами "дедушкой всех динозавров".
Подвергнув сохранившиеся кости черепа радиоуглеродному анализу марокканские ученые смогли определить возраст ископаемого — около 180 млн лет. Это на 15 млн больше возраста останков другого динозавра, обнаруженного в горах Атласа в Марокко в 1979 году.
С другой стороны, ряд ученых подвергают серьезным сомнениям результаты радиоуглеродного метода в целом. Однако пока большинство палеонтологов склоняется к тому, что находку все же можно считать самым старым на Земле динозавром.
22 сентября в Рабате пройдет пресс-конференция, посвященная этому крупному палеонтологическому открытию.
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