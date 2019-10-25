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Американские операторы хотят заменит SMS на RCS-сообщения

Наука » Технологии print

Четыре крупнейших мобильных оператора США T-Mobile, Sprint, Verizone и AT&T объявили о создании совместного предприятия под названием CCMI, которое займется продвижение нового стандарта текстовых сообщений RCS. Технология позволит отправлять текстовые сообщения между операторами.

Созданная компания собирается выпустить собственное приложения для мобильных платформ для обмена сообщениями. Генеральный менеджер CCMI Дуг Гарленд рассказал, что приложение увидит свет уже в следующем году. Им будут оснащаться все телефоны на базе Android, продаваемые указанными мобильными операторами.

Темы rcs sms ccmi at&t sprint android verizone t-mobile стандарт сообщения приложение дуг гарленд
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