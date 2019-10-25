Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о поиске уязвимостей в российском IT-секторе иностранными спецслужбами. По его мнению, найденные уязвимости будут использованы в массированных кибератаках.
Патрушев утверждает, что эти атаки могут стать реальной угрозой национальной безопасности, поскольку они будут направлены против объектов критической информационной инфраструктуры. Секретарь Совбеза РФ подверг критике информационную безопасность в Сибири, заявив, что огромный объем конфиденциальной информации всё ещё остается незащищённой.
По мнению Патрушева, чтобы увеличить безопасность российской информационной инфраструктуры необходимо ускорить переход на отечественное программное обеспечение.
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