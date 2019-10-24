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Источник Правда.Ру

"Росатом": сообщение о ввозе в РФ радиоактивных отходов — дезинформация

Наука » Технологии print

Сообщение портала Tageszeitung, распространенное им 23 октября со ссылкой на международную экологическую организацию Greenpeace, о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии является дезинформацией.

С таким заявлением выступили сегодня представители компании АО "Техснабэкспорт", входящей в "Росатом".

Напомним, что, по информации Tageszeitung, РФ заключила контракт с немецкой "дочкой" британской компании Urenco Group на возобновление ввоза в Россию отходов обогащения урана (так называемых "хвостов", представляющих собой обедненный гексафторид урана, ОГФУ) для дообогащения на мощностях "Росатома". Greenpeace же отметила, что ввозимый ОГФУ якобы радиоактивен и токсичен.

"Техснабэкспорт" пояснил, что в Россию ввозится обедненный уран — полезное сырье, которое используется на обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана экономически эффективным способом.

"Таким образом, иностранный обедненный уран ввозится в Россию не "на захоронение", а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж", — говорится в заявлении.

В компании добавили, что материал, который остается после обогащения (так называемые вторичные урановые хвосты) находится на временном хранении на специальных площадках комбинатов для дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности.

В "Техснабэкспорт" отметили, что радиоактивность и токсичность ввозимого материала меньше соответствующих показателей для природного урана, который является основным источником сырья, используемого для производства обогащенного урана в мире.

"Транспортировка этого сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности", — подчеркнула компания.

В мировой и российской атомной индустрии, особо подчеркивает "Техснабэкспорт", при обращении с ОГФУ не было зафиксировано ни одного события, существенного с точки зрения безопасности по шкале INES, применяемой в отношении объектов атомной промышленности.

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Темы уран росатом германия ядерные отходы техснабэкспорт радиоактивность
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