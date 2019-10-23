Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил о планах госкорпорации создать специальную модификацию космического корабля "Союз" для туристов. По его словам, управлять таким кораблем сможет один космонавт вместо экипажа из трех человек (капитана и двух бортмехаников).
"Какие-то режиме продублируем. В основном изменения коснутся интерфейса, чтобы одному человеку было удобнее управлять всем кораблем", - заявил Крикалев.
Исполнительный директор госкорпорации уточнил, что контракты с космическими туристами ещё не были заключены, однако ранее "Роскосмос" подписал контракт с американской компанией Space Adventures на доставку двух комических туристов на МКС до 2021 года.
В октябре 2019 года НАСА получило разрешение заниматься космическим туризмом. Для доставки туристов на МКС планируют использовать американские космические корабли.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российская компания собирается отправить космических туристов на МКС без скафандров.
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