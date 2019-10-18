Роспотребнадзор планирует запретить производство одноразовых пластиковых пакетов. В настоящее время в ведомстве уже заняты согласованием данного законопроекта, сообщают "Известия".
Данную инициативу Роспотребнадзора поддерживают Минприроды и экологи.
Вопросы, связанные с запретом производства в РФ контролирует и решает Минпромторг.
Известно, что во многих странах мира производство пластиковых пакетов запрещено.
Например, в странах Евросоюза производство и продажа пластиковых пакетов будет запрещена с 2021 года. Также планируется запретить производства пластиковой посуды, соломинок для напитков и ватных палочек.
Если данный закон будет принят в России, то покупатели смогут приобрети в качестве альтернативного варианта многоразовые сумки, пакеты из бумаги или биоразлагаемого пластика.
Экологи считают, что производство пластиковых пакетов в России нужно ограничить до 2024 года.
Фото: pravda.ru
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