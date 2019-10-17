В Лондонском зоопарке папоротник впервые "сделал селфи"

Сотрудники Зоологического сообщества Лондона опубликовали фотографию, которая является первым в мире селфи, сделанным растением. Селфи удалось сделать папоротнику по имени Пит. Растение делает селфи каждые 20 секунд используя для этого свою энергию, которую оно генерирует самостоятельно.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого папоротник заставили делать селфи, - часть проекта по использованию растений в качестве "электростанций", которые могут генерировать небольшие объемы энергии. Ученые предполагают, что это поможет им совершить настоящую революцию в технологиях наблюдения за дикой природой.

По словам британских исследователей, растения способны вырабатывать энергию, которой будет достаточно для работы различного исследовательского оборудования - камер, датчиков, и т.д. Этот инновационный подход может использоваться в процессе наблюдения за влажными тропическими лесами.

Что же касается растений, которые делают селфи, то папоротник Пит, судя по всему, не будет единственным растениям, способным делать селфи.В ближайшее время множество растений получит камеры и системы наблюдений для обеспечения их электричеством. Может быть, растения даже будут иметь некий аналог Instagram, в котором папоротники смогут ставить "лайки" сочным арбузам и тыквам.

Фото: pixabay.com

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