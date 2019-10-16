Рогозин опроверг мнение о высокой аварийности космической техники РФ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что у госкорпорации давно не происходили аварии. По его словам, мнение о высокой аварийности российских космических аппаратов - не более чем стереотип. Так он ответил ветеранам космической отрасли, которые переживают за нынешнее состояние российской космической отрасли.

Рогозин подчеркнул, что в космической отрасли всегда происходили аварии, просто раньше о них не говорили. Он привел в пример цифры, по которым СССР совершила 54 запуска к Луне. Из них увенчались успехом только 17.

"Обращаю ваше внимание на давно всем известный стереотип, что у нас что-то падает. Это неправда. У нас уже давно ничего не падает", - пояснил Рогозин.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о первой за 35 лет аварии при запуске космического корабля "Союз", которая произошла 11 октября 2018 года. С космодрома Байконур был запланирован запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". На борту находились космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, который впервые отправлялся в безвоздушное пространство. Однако на 119 секунде полета произошла авария носителя, запустившая работу аварийной эвакуации экипажа корабля. Участники несостоявшейся экспедиции к МКС благополучно приземлились в спускаемой капсуле на территории южного Казахстана.

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