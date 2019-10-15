Ученые и писатели прошлого описали модель будущего

Можно сказать, что некоторые мечты писателей, описанные ими в своих фантастических произведениях, уже сбылись. Мы живем в век развития высоких технологий, которые совсем недавно еще были фантастикой.

Но летающие машины, киборги и технологическая сингулярность пока еще остаются на страницах книг и экранах кино.

В 1900 году немецкая кондитерская компания Hildebrand выпустила почтовые открытки, которые были посвящены будущему. Жители Германии уже в начале XX века представляли, что в будущем будут люди с крыльями, корабли, выезжающие из моря на колесах, города с колпаками от непогоды.

Французские художники в рамках цикла En L'An 2000 тоже предсказывали будущее. Они оказались довольно близки к реальности. Так, они предсказали гироскутеры, которые сейчас заполонили городские улицы.

В советское время два десятка ученых стали авторами книги "Репортаж из 21-го века", в которой они описывали свое видение будущего.

Теперь уже можно сказать, что с термоядерными реакторами у нас не сложилось, но зато автоматизированные заводы, о которых мечтали советские ученые, стали реальностью. Также в СССР предсказали появление системы, похожей на "умный дом".

Фото: pravda.ru

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