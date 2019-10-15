Телескоп сделал снимок похожей на "летающую тарелку" галактики

NASA опубликовало снимок спиральной галактики, сделанный с помощью космического телескопа "Хаббл".

Астрономы из США сообщают, что данная галактика находится на расстоянии в 60 миллионов световых лет от планеты Земля, передают "РИА Новости".

Запечатленная космическим телескопом галактика входит в созвездие Гидры, поясняют американские исследователи.

Спиралевидные галактики интересны тем, что в подавляющем большинстве случаев имеют форму "тонкого блина" и при рассмотрении сбоку похожи на "летающие тарелки", отмечают в NASA.