Американские археологи, принимавшие участие в исследовательской миссии на территории Кипра, на юго-восточном побережье острова обнаружили древнее укрепление, которое было построено примерно 2300 лет назад, сообщает издание In-Cyprus.
По словам исследователей, останки укрепление очень хорошо сохранились. Судя по тому, что отсюда открывается хороший обзор на дорогу, соединяющую Саламис и Китион, а также на залив Ларнаки, древняя крепость имела стратегически выгодное расположение, сообщил один из руководителей экспедиции Том Ландваттер.
Археологи смогли раскопать остатки укреплений, построенных из камней и глины. Ученым еще предстоит выяснить длину стен. А вот толщина укреплений доходила до 5 метров.
Специалисты отмечают, что древняя крепость была отлично спроектирована: здесь имелось множество укрепленных полиций для стрелков.
Кроме того, археологи при раскопках обнаружили большое количество артефактов, которые еще предстоит изучить.
Фото: ru.wikipedia.org
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